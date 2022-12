vendredi 23 décembre 2022 • 2031 lectures • 5 commentaires

Dans l’instruction de l’affaire "Sweet Beauté", les nouveaux éléments versés dans l'instruction placent Mamour Diallo et Sidy Ahmed Mbaye dans la tempête, selon nos confrères de Libération.

Dans le dossier Sweet Beauté, un nom revient sans cesse dans les derniers témoignages : c’est bien celui de Mamour Diallo. Ce, surtout dans les enregistrements audios qui sont versés dans le dossier par Mc Niass.



Selon Libération, dans un de ces fichiers, Adji Sarr affirme que l’actuel Directeur général de l'Onas serait «à l'origine de tout», en évoquant le dossier Sweet beauty. Auparavant, le Dr Alfaousseyni Gaye, qui avait consulté Adji Sarr, avait affirmé au juge avoir reçu des appels de Mamour Diallo et de Me So, qui voulaient connaître les résultats des prélèvements.



Aussi, les avocats d'Ousmane Sonko ont encore demandé l'audition de Mamour Diallo. C'est la troisième fois qu'ils introduisent pareille requête depuis le début de la procédure. Reste à savoir si le juge va enfin y accéder.



Ils ont aussi demandé certains actes concernant Adji Sarr et Sidy Ahmed Mbaye. Ce dernier avait été encore entendu suite à une contradiction entre ces propos et ceux d'Adji Sarr. En effet, Sidy Ahmed Mbaye soutenait n'être jamais venu à Sweet beauty avant le viol présumé alors qu'Adji Sarr a dit le contraire.