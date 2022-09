samedi 17 septembre 2022 • 661 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans le nouvel attelage gouvernemental, plusieurs nouveaux ministres ont été enregistrés. Certains ex-ministres ont aussi fait leur come-back.

Dans le tout nouveau gouvernement de 38 membres, plusieurs personnes font leur première entrée dans un attelage gouvernemental. Pape Malick Ndour en fait partie. Il sera au Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi.



Il y a aussi Fatou Diané qui était coordonnatrice de Promise, qui devient ministre de la Femme de la Famille et de la protection des enfants.



Gallo Bâ, qui était à la Sogip, devient ministre pour la première fois, de même que Dr Annette Seck qui était à la Pna et Doudou Kâ (Devenu ministre des Transports aériens).



Oulimata Sarr d’Onu Femme, nouveau ministre de l’Économie et Amadou Moustapha Bâ, nouvel argentier de l’Etat font aussi leur première entrée dans le gouvernement de même que Pape Sagna Mbaye de l’Afp.



Plusieurs Come-backs ont aussi été enregistrés. Aly Ngouille Nidaye, par exemple, revient dans le gouvernement au poste de ministre de l’Agriculture. Idem pour Abdou Karim Fofana qui remplace Aminata Assome Diatta au ministère du Commerce.



Birame Faye est nommé ministre auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile, tandis que Aliou Sow a hérité du ministère de la Culture. Moussa Bokar Thiam est, lui, nommé ministre de la Communication.