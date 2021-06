lundi 14 juin 2021 • 160 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La presse quotidienne de ce lundi se fait surtout l’écho des noyades survenues à la place de Malika, dans la banlieue dakaroise, et de la tournée économique du chef de l’Etat, Macky Sall, dans le nord du pays.

Vox Populi parle d’horreur à propos du drame de la plage de Malika où ‘’15 cas de noyades, dont 9 morts ont été enregistrés hier dimanche dans l’après-midi (…)’’. Le journal signale que ‘’8 corps ont été repêchés’’, tandis que quatre rescapés ont été ‘’évacués vers l’hôpital de Keur Massar’’. Les recherches se poursuivent pour retrouver trois autres personnes.

Mais selon Les Echos, ‘’la tragique partie de baignade collective’’ s’est soldée par 9 cas de noyades, dont cinq morts. Selon le journal qui parle de quatre rescapés, les jeunes qui ‘’se livraient à une partie de baignade’’, ‘’se sont soudainement retrouvés prisonniers des courants, qui les ont entrainés dans les tourbillons puis envoyés dans les entrailles du grand bleu’’.

Le journal Libération confie que ce sont plutôt 10 personnes qui se sont noyées à Malika, dont la plage est interdite à la baignade.

Ce drame semble toutefois éclipsé par la tournée économique du chef de l’Etat, Macky Sall, dans le nord du pays.

Evoquant les deux premières journées de cette visite qui a conduit le président de la République à Saint-Louis, Dagana et Podor, L’As écrit que ‘’le Nord déroule le tapis rouge à Macky Sall’’. D’après ce quotidien, le président de la République a ‘’eu droit à un accueil populaire’’ dans ces trois départements, où les responsables de la mouvance présidentielle ‘’n’ont pas lésiné sur les moyens pour relever le pari de la mobilisation’’’.

‘’Le Président Sall tient la boussole au Nord’’, commente à son tour L’Observateur qui fait le ‘’compte rendu d’un week-end d’inaugurations et de bains de foule’’.

Mais Le Quotidien note que ‘’la bataille Aïssata Tall-Racine Sy a été visible, samedi, à Podor’’. ‘’Le chef de l’Etat, qui ne veut pas de querelles dans cette commune, a demandé aux deux adversaires de trouver un terrain d’entente’’, indique le journal. Il explique qu’à Podor comme dans les autres localités, le président Sall est ‘’confronté à des chocs d’ambitions au sein de son parti ou de la coalition’’ Benno Bokk Yaakaar.

‘’Un brin satisfait des actes posés sous son magistère, le président Macky Sall n’a pas été avare en compliments envers ses ministres’’, écrit Kritik’.

Mais WalfQuotidien remarque que ‘’le président Macky Sall, en tournée +économique+ depuis le début du mois, gravite autour des zones qui lui sont favorables (…), évitant stratégiquement les zones sensibles comme le sud, l’est et l’ouest’’.

Le Soleil se focalise sur l’étape de Podor où selon le quotidien national il a ‘’annoncé 292 milliards de FCa pour la poursuite du désenclavement de ce département. ‘’Podor tout en gratitude’’, souligne le journal qui indique que ‘’Macky Sall a dit sa +joie+ devant la mobilisation qui a jalonné tout son parcours (…)’’.

Concernant les prochaines élections locales, L’As informe que ‘’les Lébous et leur chef supérieur Abdoulaye Makhtar Diop ont appelé les électeurs à porter leur choix sur Abdoulaye Diouf Sarr et Alioune Ndoye’’. Selon le journal, ‘’c’est à travers une résolution datée du 12 juin 2021 que la Collectivité Lebou, par le biais de son comité de pilotage qui regroupe 121 villages et 12 +Penc+, a fait une injonction aux électeurs de Dakar (…)’’.

L’Observateur alerte sur la présence d’une nouvelle drogue au Sénégal. ‘’Très connu en France où il est le deuxième produit addictif le plus consommé chez les jeunes, le protoxide d’azote a fait son entrée sur le marché des drogues au Sénégal où, là aussi, il sert à désinhiber une jeunesse à la recherche de sensations toujours plus fortes’’.



Libération se focalise sur les dessous de l’affaire Lin Xiwei, un Chinois arrêté dans le cadre d’une affaire de salles de jeux avec machines à sous. Selon le journal, la Division des investigations criminelles (DIC) a ‘’établi’’ que l’intéressé ‘’exportait frauduleusement les pièces de 100 Fcfa vers la Chine’’.

APS