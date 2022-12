samedi 17 décembre 2022 • 1342 lectures • 1 commentaires

Depuis qu’il est coach des "lions", Aliou Cissé est à la fois au-devant de la scène et très réservé. Dans sa parution du jours, L’Observateur s’est approché des proches du sélectionneur national, pour percer son mystère.

Après la publication de la liste des joueurs convoqués, le face-à-face avec la presse où il défend ses choix, décline les objectifs, le voyage aller-retour en Casamance, le diner avec ses proches, Aliou Cissé se concentre sur son sujet. Il fait abstraction de tout élément pouvant le perturber, soufflent des proches de Aliou Cissé, approchés par L’Observateur. «Une fois qu'il est en regroupement, c'est difficile de le joindre, même pour nous, ses proches», disent-ils.



De plus, rapporte L’Obs, le coach a une bien particulière façon de vivre la pression des matchs. «Aliou ne dort pas les veilles de match. Il discute beaucoup avec son staff. Il est toujours concentré sur son sujet. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Il se met très tôt dans son match. Il se met une pression "positive" comme il aime à le dire. Pour moi, le fait qu'il n'ait pas de vice l'aide à se concentrer au maximum sur son sujet. Car très souvent, il passe son temps à parler foot avec son staff», renseigne un de ses amis proches.

L'homme, qui s’est gardé de raconter dans les détails le quotidien de Cissé les jours de match, révèle cependant : «Tout ce que je sais, c'est que le jour de match, il a un moment sacré avec son équipe, le temps du débriefing. Il s'assure que tout est bien fait pour que ses joueurs ne pensent qu'au foot. Il a également sa superstition, c'est la chemise blanche. Même s'il ne la porte pas, il s'arrange pour mettre un T-shirt blanc sous le blouson.»



Depuis 7 ans qu'il est sur le banc de l'Equipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a préparé ses 84 matchs, dont 61 officiels, sous un rythme effréné. Pendant tout ce temps, il n'a pas pour autant baissé de régime. Même son compagnon de longue date et adjoint sur le banc des "Lions" en est bluffé. Son collaborateur depuis 2012, le Français Régis Bogaert, est mieux placé pour parler de l'homme, de ses qualités et forces.



Adjoint de Aliou Cissé, Français Régis Bogaert chemine avec le sélectionneur depuis 11 ans. Pour lui, les forces de Aliou Cissé, c'est d'avoir une énergie illimitée quand il sait où il veut aller et sa «capacité de recevoir, d'intégrer et de s'en servir.»



«C'est quelqu'un qui est très attentif pour se permettre d'évoluer très régulièrement et très rapidement. Sa troisième force, c'est que les yeux dans les yeux, il va vous dire ce qu'il pense. Pour des footballeurs, c'est extrêmement important de pouvoir entendre, de la part de leur coach, ce qu'il pense d'eux», avait raconté l'entraîneur adjoint des "Lions" lors de la conférence de presse d'avant match contre l'Angleterre, rappelle L'Obs.