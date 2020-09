lundi 7 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

Sédhiou : Les pluies torrentielles font 2 morts et 3 blessés graves

iGFM - (Ziguinchor) - Les fortes pluies qui s’abattent depuis plus d’une dizaine de jours dans les régions sud du pays (Ziguinchor et Sédhiou) inquiètent et désolent les populations. Si la pluie est la bienvenue dans ces deux contrés où l’activité principale de ces populations est essentiellement agricole, les dégâts sont à la pelle. A Ziguinchor des populations dans les quartiers périphériques ont les pieds dans l’eau dans leurs concessions qui s’effondrent.



Les régions de Ziguinchor et de Sédhiou enregistrent depuis plusieurs jours de très fortes pluies. La violence des averses a causé d’énormes dégâts. De fortes précipitations qui ont même mis les populations vivant dans les quartiers de ces contrés dans un autre état. Des poubelles et des ordures ménagères ont fini d’envahir leurs rues. Dans la région de Sédhiou, l’effondrement d’un pan d’un mur dans le village de Soumboudou, suites aux pluies torrentielles, a entraîné la mort d’une fillette âgée de deux (02) ans. Elle est décédée sur le coup. Un autre enfant, grièvement blessé, a été acheminé à l’hôpital de Sédhiou avant l’arrivée des sapeurs-pompiers

«Trois autres personnes ont été gravement blessées. Il s'agit de son père, son frère âgé de neuf (09) ans et sa sœur âgée de sept (07) ans. Ils ont été transportés d’urgence au district sanitaire de Bounkiling», renseigne notre source. Un bilan macabre qui s’élève à deux (02) morts et quatre (04) blessés ce week-end dans les localités de Soumboudou et de de Touba Mouride, situées dans la région de Sédhiou.

A Ziguinchor, le pan d’un mur d’une maison s’est effondrée dans le quartier de Néma 2. Dans le quartier de Boucotte, c’est une maison qui s’est effondrée sans faire de victimes.

Des accidents provoqués par les fortes pluies qui ont eu lieu souvent dans la matinée. «Vu l'ampleur des inondations et des dégâts constatés dans un contexte de forte pluviométrie, le pire est à craindre. Nous sommes dans le désarroi et les collectivités locales sont dépassées par l’ampleur des dégâts», disent les populations.

