iGFM- Journée de retrouvailles et journée symbolique mercredi 7 septembre à la Maison Blanche : Barack et Michelle Obama étaient de retour à l’invitation de l’actuel président Joe Biden pour dévoiler leurs portrais qui orneront désormais les murs de la demeure des présidents américains. Soit une tradition américaine qui n’avait plus eu lieu depuis 10 ans.

C’est avec un grand sourire et dans une ambiance franchement amicale et familiale que Joe Biden a accueilli le couple Obama. Et il rappelle que celui dont il a été le vice-président pendant huit ans lui a beaucoup appris : « J’ai connu peu de gens avec plus d’intégrité, de décence et de courage moral que Barack Obama. Rien n’aurait pu me préparer mieux ou davantage à être président des États-Unis que d’être à vos côtés pendant huit ans.»



Contrairement à son dernier passage à la Maison Blanche en avril, Barack Obama, s’il fait quelques blagues, évite de rappeler qu’il a été le patron pendant huit ans : « Joe, l’Amérique a bien de la chance de vous avoir comme président».



En général, c’est le successeur qui accueille la cérémonie. Donald Trump ne l’a jamais fait pour les Obama. Et finalement, c’est l’ancienne première dame Michelle Obama qui en parle : « Les traditions de ce genre sont importantes. Non seulement pour ceux comme nous qui sommes concernés, mais pour ceux qui observent et participent à notre démocratie. »



Ce sera la seule allusion politique. La sauvegarde de la démocratie, c’est justement le discours de Joe Biden en cette période de campagne électorale. Les relations avec son prédécesseur sont tellement glaciales qu’il n’est pas prévu pour l’instant qu’il invite Donald Trump à dévoiler son portrait.



Avec RFI