dimanche 19 mars 2023 • 1183 lectures • 1 commentaires

Actualité 5 heures Taille

Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, est actuellement en France pour des soins. Ce, après les évènements de Mermoz où il a été gazé avec le leader de Pastef. Sa famille a fait un communiqué de presse au moment où des photos de son arrivée en France, déversées sur la toile, sont diversement interprétées.

«Il va mieux et sera bientôt prêt à reporter la robe pour faire ce qu'il sait faire le mieux, défendre les opprimés et lutter contre l'injustice qu'elles que soient les forces en face». Ces mots, sont de la famille de Me Ciré Clédor Ly, actuellement évacué en France pour des soins.

PUBLICITÉ

En effet, le coordonnateur du pool d’avocats est actuellement en France pour des soins, après les évènements de jeudi dernier à Mermoz. Et depuis quelques heures, des photos montrent l’avocat bien arrivé en France.

PUBLICITÉ

«Il a bénéficié d'un transport de l’ambulance de la clinique où il était hospitalisé pour partir en France poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu’il a inhalé et qui a fait qu’il se trouvait dans un état de fatigue avancée», explique sa famille.

«Nous précisons qu'il ne s'agit pas d'une évacuation sanitaire. Compte tenu de la fatigue, des céphalées et étourdissements dont il était sujet, il a bénéficié de l'assistance de la clinique qui l'a simplement aidé à accomplir les formalités d'enregistrement et d'embarquement à l'aéroport à partir d'où il continua le voyage seul. Il espère très bientôt partir vers une autre destination où l'attend son travail», ajoute-t-elle, certainement en réponse aux photos de l’avocats qui inondent actuellement les réseaux sociaux.