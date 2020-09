vendredi 11 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 16 heures 177 lectures • Taille

iGFM (Dakar) M'Baye Niang a communiqué vendredi sur les réseaux sociaux pour rappeler qu'il était toujours un joueur du Stade Rennais.

Absent du groupe rennais pour le match amical disputé par le Stade Rennais à Lisbonne, contre Benfica, samedi dernier (0-2), M'Baye Niang a beaucoup fait parler cette semaine. D'abord Pierre Ménès qui, sur Canal+, avait fustigé un entraîneur « pas foutu d'emmener Niang au Portugal ».

Puis Julien Stéphan qui, ce jeudi en conférence de presse, avait répliqué : « J'ai entendu un journaliste de Canal Plus dire que je n'avais pas été foutu d'amener M'Baye Niang à Benfica, et du coup que je ne comptais plus sur lui. Le devoir d'information est fondamental, or ça c'est de la manipulation. Il se trouve que M'Baye ne s'est pas présenté à l'entraînement la veille. C'est facilement vérifiable et ça aurait dû être vérifié. Ensuite, j'ai montré avec M'Baye que ce soit à Nice où il a joué 90 minutes (en amical), ou le premier match à Lille où il était titulaire, que c'était une option devant. »

« J'ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais »

Ce vendredi, l'attaquant a fini par solder l'incident sur Twitter, où il a expliqué : « Je demande à ceux qui s'expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j'ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais [...] aujourd'hui je suis au club. » Niang, qui avait exprimé ses envies de départ à l'OM au début de l'été, est confronté à la concurrence de Serhou Guirassy, transféré d'Amiens.