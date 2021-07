mardi 20 juillet 2021 • 79 lectures • 0 commentaires

International 18 mins Taille

iGFM - (Dakar) Il a échappé à une tentative d’assassinat ce mardi, jour de Tabaski au Mali. Assimi Goïta, le président de la transition au Mali, vient de s’exprimer.

«Tout va bien, il n’y a pas de soucis. Cela fait partie des choses quand on est leader», a-t-il déclaré au micro de nos confrères de Tv5 Monde. Et d’enchainer : «Quand on a des gens, il y a toujours des mécontents, des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser et tenter une action isolée. C’est une action isolée », a indiqué le président de la Transition.



Son premier ministre aussi est monté au créneau. Il a appelé à l’union sacrée : «Aujourd’hui, plus que jamais, tout ce qui peut nous diviser, doit être évité. Il faut l’union sacrée des maliens pour prendre leurs destins en main. Aucune considération d’ordre politique, religieuse régionale ou régionaliste ne doit diviser les maliens.»