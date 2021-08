mercredi 4 août 2021 • 178 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Élu nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Mohamed Djibril Wade a réagi juste après son élection.

"J'ai conscience de la responsabilité et de l'engagement sans faille que cela requière. Mais je n'y arriverai qu'avec le soutien de chacun d'entre vous. C'est l'occasion de lancer un appel à l'union à la solidarité, à tous les membres de notre Ligue pour travailler à son développement, son accélération dans tous les processus de professionnalisation pour obtenir son émergence et sa viabilité. Notre football local est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il mérite plus de soutien, de considération. Le temps est venu de faire son évaluation. Un vaste chantier, un challenge, de voir une équipe sénégalaise remporter un coupe d'afrique des clubs. Je remercie tout le monde".

Élu à l'unanimité avec 29 voix, le désormais ex premier vice-président de la Ligue a bénéficié du retrait de son unique challenger, Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC et du retrait de Saer Seck son prédécesseur. En succédant à ce dernier, Mouhamed Djibril Wade devient ainsi le troisième Président de la LSFP après Louis Lamotte et Saer Seck. Il est élu pour un mandat de 4 ans.