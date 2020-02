Les premiers mots de Kémi Seba après son expulsion du Sénégal

iGFM-(Dakar) L’activiste, Kémi Seba s’est attaqué au Président de la République, Macky Sall et à son Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

« Je suis resté dans la prison de l’aéroport (AIBD) sans manger. Les policiers m’ont dit que vous allez partir de gré ou de force. Et ces forces de l’ordre étaient commandées par le ministre de l’Intérieur et ce ministre de l’Intérieur était commandé par le Président Macky Sall. Je ne perturbais pas l’avion », a-t-il réagi sur sa page Facebook.

Pour rappel, le Franco-béninois a été réexpulsé une deuxième fois, du territoire sénégalais, ce dimanche 23 février aux environs de 22 heures. Sa première réexpulsion remonte en Septembre 2017 pour trouble à l’ordre public en brûlant un billet de 5 000 francs CFA.

IGFM