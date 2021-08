mardi 10 août 2021 • 331 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sextuple Ballon d'Or rejoint le PSG pour les deux prochaines saisons, plus une en option. L'ancien joueur du Barça a réagi après sa signature.

Sur le site officiel du club parisien, l'attaquant argentin s'est exprimé pour la première fois sous le maillot parisien. "Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris", a réagi Leo Messi, sur le site officiel du PSG après avoir paraphé son contrat de deux ans plus une année en option.

« Hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes »

Alors qu'il avait initialement l'intention de prolonger avec le FC Barcelone à l'issue de son contrat qui s'est le 1er juillet dernier, le sextuple Ballon d'Or semble être comblé par le projet parisien. « Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans », ajoute Messi.

De retour aux côtés de Neymar, avec qui il avait notamment remporté sa dernière Ligue des Champions avec le Barça en 2015, la Pulga retrouvera également ses coéquipiers en sélection, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Alors qu'il ne devrait pas être dans le groupe pour la réception de Strasbourg, samedi à 21 heures, le natif de Rosario s'est montré excité à l'idée de jouer ses premières minutes sous le maillot des Rouge et Bleu. « J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a conclu le nouvel élément du PSG.

Rappelons qu'après de longs jours d'attente et de spéculation, Lionel Messi (34 ans) s'est engagé ce mardi soir avec le Paris Saint-Germain, libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et l'expiration de son contrat avec le FC Barcelone.