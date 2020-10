Le leader de l'Union pour la République et la Démocratie a admis avoir passé six mois très difficiles aux mains de ses ravisseurs. Soumaila Cissé raconte avoir été en isolement quasi-total et permanent. Cependant, l'homme politique malien avoue qu'il n'a subi aucune violence verbale ou physique de ses geôliers djihadistes.



Soumaila Cissé qui n'a pas tari d'éloges sur les nouvelles autorités maliennes a expliqué les raisons du retard accusé par leur libération. « Dès lundi 05 octobre, nous avons été informés que nous sommes libres... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est jeudi (mais) y a des détails liés au protocole de sécurité pour préserver la vie des otages. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas venus plus tôt », fait savoir l'ex otage.



Apres six mois aux mains des djihadistes, Soumaila Cissé a été relâché ce jeudi en même temps que l’humanitaire française qui a été enlevée en 2016. Deux otages de nationalité italienne ont aussi recouvré la liberté. Les autorités maliennes ont obtenu la libération de ce quatuor en mettant en liberté plus de 200 personnes emprisonnées pour des faits liés au terrorisme.