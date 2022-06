mardi 21 juin 2022 • 1593 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le Directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic (45 ans) a réussi à enrôler le Sénégalais, Sadio Mané arrivé au Bayern Munich, ce matin pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

"Sadio est au sommet de sa carrière, à un grand âge. Il est en pleine forme et il est avide de titres. Il est exactement dans le bon club. Nous sommes tous fiers et heureux qu'une telle star mondiale vienne au Bayern. Surtout parce qu'un tel joueur était en feu pour le Bayern dès la première minute. Cela signifie beaucoup pour nous tous, pour moi, pour l'équipe d'entraîneurs et pour tout le club. C'est merveilleux que nous ayons pu gagner un tel joueur pour notre équipe", a-t-il déclaré après sa rencontre avec l'international sénégalais, dans un hôtel de Munich.



L'affaire sera finalement bouclée ce mardi soir et la présentation officielle devrait avoir lieu mercredi après-midi à l'Allianz Arena, informe Bild.