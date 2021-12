Les prix de la carte grise et des plaques d'immatriculation revus à la hausse

mardi 7 décembre 2021 • 312 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM- La carte grise passe de 7 500 à 15 000 FCfa et les plaques d'immatriculation de 14 000 à 26 000 FCfa. A l'Assemblée nationale, hier dimanche, pour défendre le budget 2022 du ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, arrêté à 905 622 236 852 FCfa en Autorisation d'engagement, et à 307 551 667 809 FCfa en Crédit de paiement, le ministre Mansour Faye a fait des annonces de taille.

Interpellé sur la cherté du coût de la visite technique, le ministre a fait savoir que le Sénégal s'est engagé dans la mise en place d'un système performant de délivrance de titres de transport sécurisés, visant à réduire la fraude documentaire. Mais les prix initialement fixés avee le partenaire pour la sécurisation des titres se sont avérés déficitaires pour l'exploitation et risquerait, à long terme, de mener vers l'échec du programme choisi.



C'est pourquoi, apprend-il, en concertation avec les acteurs, il a été retenu de réviser à la hausse le coût des titres de transport. C'est ainsi que désormais, révèle le ministre, «la carte grise passe de 7 500 à 15 00o FCfa et les plaques d'immatriculatiom de 14 000 à 26 000 FCla, dont une partie de ce coût est reversée aux acteurs, comme les poseurs de plaques».



MOR MBATHIO NDIAYE PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 312 fois.

Publié par Monia inakanyambo editor