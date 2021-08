vendredi 27 août 2021 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les conditions atmosphériques seront favorables au développement d’activités pluvio-orageuses entre vendredi et samedi dans la journée sur une bonne partie du territoire sénégalais, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Toutefois, "ces pluies seront moins marquées dimanche et resteront localisées sur le centre-ouest et le sud du territoire" sénégalais, indiquent les prévisionnistes dans un bulletin météo pour les prochaines 72 heures.

Le temps chaud persistera sur le pays en dépit de la légère baisse des températures journalières.

"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur sud à sud-ouest et d’intensité faible à modérée."

APS