iGFM (Dakar) Samedi pour le Réveillon de Noël, les proches de Pelé se sont retrouvés auprès de la légende brésilienne toujours hospitalisée.

Hospitalisé depuis fin novembre à Sao Paulo, Pelé a passé le Réveillon de Noël entouré par ses proches. L'ancien footballeur de 82 ans, souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021 et ses médecins avaient fait état mercredi d'une progression de son cancer ainsi que d'une insuffisance rénale et cardiaque.



Après minuit au Brésil, Kely Nascimento, l'une des filles de Pelé, a posté une photo sur Instagram où figurent l'épouse actuelle de l'ex-footballeur, Marcia Aoki, et d'autres membres de la famille à l'hôpital Albert Einstein, où l'ex-footballeur est hospitalisé, mais sans lui. « Presque tous. Joyeux Noël. Gratitude, amour, union, famille. L'essence de Noël. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez », a posté Kely Nascimento.



Avec Edinho, Flavia et Kely Nascimento



Son fils Edinho avait posté plus tôt une photo sur le même réseau social où il prend la main de Pelé, avec pour légende : « Papa, ma force est avec toi ». Edinho, directeur technique du club de football de Londrina a rejoint samedi à l'hôpital Albert Einstein deux de ses soeurs, Flavia et Kely Nascimento, très présentes auprès de Pelé ces derniers jours.



Edinho a fait le voyage alors qu'il s'était excusé la veille de ne pas pouvoir être auprès de son père. « J'aimerais être là, mais aujourd'hui j'ai des engagements ici. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas être d'une grande aide », avait-il déclaré vendredi au quotidien Estadao.



L'Equipe