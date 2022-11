samedi 26 novembre 2022 • 363 lectures • 0 commentaires

Une autopsie pour faire la lumière sur la mort du Sergent Fulbert Sambou. C’est ce que veulent ses proches. Alex Tabar, membre du collectif des représentants des îles Bliss, en a fait la déclaration sur la Rfm.

«Effectivement hier après le point de presse, quand nous sommes rentrés, nos frères sont partis identifier le corps. Ils ont confirmé qu’il s’agissait de la dépouille de Flubert Sambou. Mais jusqu’à présent on n’ a pas de nouvelles du deuxième corps, celui de Didider Badji.



Je pense qu’on aura une réunion incessamment pour définir comment nous allons procéder. Les membres de la famille n’ont pas encore décidé. On a eu la chance de retrouver notre frère on veut maintenant savoir de quoi il est décédé. C’est notre droit le plus absolu.



S’il est décédé, comme ils l’ont dit, par noyade ou pas, on veut être édifiés, les sénégalais et l’opinion internationale veulent être édifiés sur les circonstances de son décès. Oui nous voulons une autopsie. Mais tout cela sera décidé demain.»