iGFM (Dakar) La nouvelle ministre des Sports du Sénégal, Khady Diéne Gaye, a tenu de nombreuses promesses, quelques jours seulement après sa nomination au département pluridisciplinaire.

"C’est toujours un agréable devoir de servir mon pays dans mon domaine de compétence et à travers sa cible la plus représentative de la population", a-t-elle d'abord dit à nos confrères de l’APS.



"Une dynamique de gestion concertée"



"Dans notre démarche, je voudrais impulser une dynamique de gestion concertée et ouverte sur les grandes questions de l’heure relativement à la prise en charge des besoins et aspirations des jeunes”, a-t-elle à nos confrères de l’APS.



Première femme nommée à la tête du département des Sports depuis l’indépendance, Khady Diéne Gaye va s’occuper également de la Jeunesse et de la Culture.



Elle estime que ‘’l’articulation actuelle du secteur Jeunesse/Sports/ Culture’’ peut être ‘’une bonne opportunité pour la création d’emplois durables (…)’’.



Développer les métiers du sport, la création d’industries culturelle...



”Le développement des métiers du sport et des métiers liés au sport, la création d’industries culturelles et l’accompagnement des initiatives et œuvres culturelles, la formation aux métiers de l’agriculture et aux métiers du numérique sont autant de programmes qui permettent d’accompagner l’insertion durable des jeunes dans des domaines porteurs de développement”, a-t-elle soutenu.



Pour rappel, Khady Diène Gaye n’est pas une inconnue dans le milieu puisqu’elle a déjà été inspectrice de la jeunesse et des sports pendant plusieurs années. Elle va remplacer Mame Mbaye Niang avec qui elle fera la passation de service dans les meilleurs délais.