Les quotidiens préoccupés par le coronavirus et l’assassinat d’une femme à Thiès

Selon Le Quotidien, l’Eglise a décidé de surseoir aux baisers de la paix et à la communion par la bouche, pour aider à prévenir cette maladie.

L’expert explique cette situation par la position géographique et stratégique de la capitale sénégalaise.

Vox Populi déduit de l’inexistence de nouveaux cas de coronavirus au Sénégal que ‘’la situation s’est améliorée au cours du week-end’’. Mais, ajoute ce journal, le ministère de la Santé ‘’appelle plus que jamais à la vigilance’’.

e Soleil est rassurant sur l’état de santé des trois patients contaminés par le coronavirus et soignés au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, à Dakar. ‘’Leur état s’améliore’’, assure-t-il.

i GFM – (Dakar) – L’épidémie de coronavirus et l’assassinat à Thiès (ouest) d’une jeune femme par son ex-amant sont les sujets les plus commentés par les quotidiens de ce lundi.

Libération livre ‘’la sanglante confession’’ du présumé assassin, qui serait ‘’revenu (…) du Maroc, jeudi, sans informer sa famille, pour exécuter Marème Diagne’’. Il avait prévenu la jeune femme, promettant de mettre fin à ses jours si elle se mariait avec un autre homme.

La Tribune est consterné par un 8-Mars – date choisie pour célébrer chaque année la Journée internationale de la femme – ‘’mortel’’, avec l’assassinat de cette femme et la mort de quatre autres femmes dans un accident de la route survenu près de Fatick (centre).

WalfQuotidien annonce que la justice monégasque ‘’a débouté, pour la seconde fois’’, l’Etat du Sénégal, dans une procédure civile portant sur les dommages et intérêts à payer par l’ancien ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures, Karim Wade, et Bibo Bourgi.

‘’Karim [Wade] gagne sur le rocher’’, écrit Le Quotidien, expliquant que ‘’la justice monégasque n’a pas jugé nécessaire d’exécuter de remboursement de dommages et intérêts dus par Karim Wade et Bibo Bourgi’’.

Auteur : Aps