iGFM (Dakar) Désormais ex-sélectionneur des Lions du Beach Soccer, Ngalla Sylla s'est exprimé sur son départ pour le Maroc, annoncé par la fédération marocaine de football.

"Je viens de signer un contrat au Maroc pour une durée de 2 ans", a-t-il confirmé dans un audio partagé dans le forum de l'ANPS (Association Nationale de Presse Sportive du Sénégal). "C'est l'occasion de remercier aujourd'hui l'Etat du Sénégal, le peuple sénégalais, la Fédération sénégalaise de football (FSF) à sa tête Augustin Senghor et au niveau de la direction technique Mayacine Mar qui m'a nommé au niveau de la sélection depuis 2016."



"Il fallait prendre une décision pour relever d'autres défis"



"Je pense qu'il fallait tourner une page après 7 ans dans cette sélection. Il fallait que je prenne une décision pour relever d'autres défis. Après trois coupes d'Afrique consécutives, une demi-finale de Coupe du monde et une Coupe intercontinentale avec une troisième place, je pense qu'il fallait tourner la page et aller monnayer mon talent ailleurs, ça fait partie de la vie d'un coach."



"Un choix difficile"



"C'est un choix qui n'était pas facile du tout pour moi, mais il fallait le prendre. Une séparation n'est jamais facile. En tout cas je tiens à remercier mes ex-joueurs, la fédération sénégalaise de football et tout le monde. Je continue à prier pour mon peuple tout en demande votre sontien."