jeudi 26 janvier 2023

iGFM - (Dakar) La révolution islamique en Iran fondée par l’Imam Khomeiny était une révolution culturelle dont la victoire est due à sa concentration sur les aspects culturels. La prédominance des éléments culturels a permis des réalisations importantes dans le domaine de la gouvernance islamique en Iran.

Parmi ces réalisations nous pouvons énumérer le progrès dans le domaine de l’éducation, le développement des medias et des réseaux audio-visuels, le progrès dans l’arène. cinématographique, théâtrale et musicale, des productions numériques importantes, le renforcement de la diplomatie urbaine, l’organisation des expositions culturelles, et le développement de la langue Persane. On vise également à démontrer certaines réalisations sociales de l’Iran pour les femmes et de donner certaines statistiques qui expliquent bien l’amélioration des conditions des femmes en Iran sous la République Islamique d’Iran. On va décortiquer ci-après certaines de ces réalisations en Iran après 44 ans de victoire de la Révolution islamique :

* Le domaine de la diplomatie urbaine :

Après la victoire de la révolution islamique en Iran, une attention particulière a été consacrée à la diplomatie urbaine et un maximum d’efforts ont été déployés pour promouvoir une coopération diversifiée entre les villes Iraniennes et les villes d’autres pays du monde. Il est à noter que 103 accords de jumelage ont été conclus entre les villes Iraniennes et d’autres villes du monde.

* Le Domaine culturel et artistique :

Organiser des expositions des artefacts historiques et anciens de l’Iran dans les musées internationaux et des lieux d’exposition mondiaux et la mise en œuvre d’importants programmes culturels et artistiques ;



Organisation de festivals internationaux dans le but de présenter les capacités culturelles du pays, notamment à Mashhad en 2017, à Shiraz en 2017, à Hamadan en 2018, et à Tabriz en 2018.

* L’enseignement de la langue persane:

La langue persane est l’une des riches langues et un trésor plein de sagesse et de morale, qui représente la deuxième langue du monde Islamique. Après la révolution islamique, des efforts ont été faits pour promouvoir ce patrimoine culturel. Dans ce sillage, l’expansion de l’enseignement de la langue persane a été inscrit à l’ordre du jour du ministère des Affaires étrangères et des divers organes administratifs et gouvernementaux du pays. Au total, trois institutions du ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, la Fondation Saadi et la Fondation d’Iranologie sont responsables de l’expansion de la langue persane et de l’iranologie aux niveaux académiques.

Il existe actuellement environ 200 chaires de langue et littérature persanes et d’Iranologie.

Environ 59 chaires de langue et littérature persanes et d’iranologie ont été créées par le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie dans les universités de 37 pays différents du monde, qui accueillent des étudiants aux niveaux licence, master et doctorat.



Ouverture de 17 chaires communes dans des pays tels que l’Irak, la Turquie, la république d’Azerbaïdjan, la Chine, le Kirghizstan et la région du Kurdistan.



Envoi de plus de 300 professeurs de langue persane à plus de 320 cours de langue persane au cours des 44 dernières années (après la révolution islamique d’Iran).



Activités de 16 universités iraniennes pour l’enseignement virtuel ou présentiel de la langue persane aux ressortissants étrangers.



L’activité de 15 centres d’enseignement de la langue persane pour les étudiants étrangers dans les universités du pays.



Examen et compilation de nouveaux livres dans le domaine de l’enseignement de la langue persane pour les ressortissants étrangers.



En raison des restrictions causées par la pandémie de Covid 19 et de la nécessité de développer l’enseignement virtuel, de nombreuses universités iraniennes ont augmenté leurs capacités d’enseignement virtuel de la langue et littérature persanes ainsi que des dizaines de cours d’iranologie pour les étudiants et stagiaires étrangers.

Édition et publication de plus de 30 livres dans le domaine de l’enseignement de la langue persane aux niveaux débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire, post-intermédiaire, et avancé.

Fournir des sources électroniques pour l’enseignement de la langue persane sous forme de livres ou multimédia.



* Les réalisations dans l’amélioration des conditions des femmes Iraniennes

L’une des évolutions majeures après la victoire de la révolution islamique d’Iran en 1979 constitue la promotion du rôle des femmes dans les affaires politiques et sociales de l’Iran.

FEMMES & ÉDUCATION

*Les femmes représentent 33,3 % des membres du corps professoral des universités

* Les femmes représentent 34 % des membres du corps professoral des universités de médecine

* Les femmes représentent 56 % des étudiants des universités d’État du pays

* Combler l’écart entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire dans le pays

* Vaincre l’analphabétisme des femmes et des filles avec un taux de 99,3 %

* Augmentation de 84 % de la scolarisation des élèves de sexe féminin au secondaire

* Présence active de plus de 9 500 femmes auteures et 840 femmes éditrices

* Augmentation de 115 % des effectifs féminins à l’école primaire

FEMMES & SANTÉ

* Mise en place du Réseau de Couverture Santé Universelle pour tous les citadins et 99% des ruraux et des nomades

* Réalisation d’accouchements par des obstétriciennes dans 95% des cas

* Présence de 60 sages-femmes et 2,8 gynécologues pour 100 000 femmes à travers le pays

* Augmentation de l’espérance de vie à 78 ans

* Réduction du taux de mortalité néonatale pour 100 000 naissances de 8,2

* Réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 14,2 pour 100 000 naissances

* Les femmes représentent 98 % de tous les chirurgiens gynécologues du pays

FEMMES, EMPLOI & ENTREPRENEURIAT

* Mise en œuvre du « Plan national de réseau d’entreprises familiales durables » pour mettre en relation les demandeuses d’emploi avec les entrepreneurs et les entreprises

* Fourniture de plus de 4200 fonds de microcrédit avec 1200 milliards de rials de crédit gouvernemental pour les femmes rurales directrices d’entreprises fondées sur le savoir

* Le taux de chômage des femmes chute à 13,7%

* Couverture d’assurance sociale pour les femmes au foyer

* Couverture d’assurance sociale pour les ménages dirigés par des femmes

* Couverture d’assurance sociale pour toutes les femmes et filles rurales et nomades

* Développement durable des entreprises via la mise en œuvre d’un plan stratégique systématique pour les microentreprises rurales et nomades de femmes basé sur le modèle LNSIE

* Des femmes fondatrices de plus de 250 entreprises fondées sur le savoir

*Plus de 735 femmes travaillant comme directrices générales dans des entreprises fondées sur la connaissance

FEMMES ET MÉDIAS

* Présence de réalisatrices et d’actrices en tant que présidentes de jury dans 45 festivals de films internationaux

* Augmentation de 31,5 % de la participation des femmes aux technologies de l’information

* Implication active de 903 réalisatrices dans l’industrie cinématographique

* Présence active de 2 000 femmes spécialistes dans les coulisses du cinéma

*Récompense de 114 prix nationaux et 128 internationaux dans des festivals prestigieux par des réalisatrices

* Accès accru aux technologies de l’information et de la communication pour les femmes :

Accès au téléphone mobile : 26 millions de personnes (45 % du total des utilisateurs)

Accès à l’ordinateur : 14,5 millions de personnes (48 % du nombre total d’utilisateurs)

Accès à l’Internet : 187 millions de personnes (48 % du nombre total d’utilisateurs)



FEMMES & SPORTS

Les femmes ont accès à plus de 16 111 gymnases. Les femmes ont remporté 3 302 médailles lors d’événements sportifs internationaux récents.



Les athlètes féminines ont obtenu des places de quota olympiques et paralympiques

70 femmes sont à la tête de délégations sportives dans toutes les provinces

Les femmes possèdent 97 sièges internationaux dans les fédérations sportives dans le monde

88366 femmes travaillent comme arbitres dans des événements sportifs nationaux et internationaux

Il y a 51 femmes présidentes et vice-présidentes pour différentes fédérations sportives



LES FEMMES AUX POSTES D’AUTORITÉ ET DE DÉCISION

Les femmes occupent 25,2 % de tous les postes gouvernementaux à tous les niveaux, y compris les postes exécutifs les plus élevés, intermédiaires et de base.



Les femmes occupent les postes de vice-présidentes pour les femmes et les affaires familiales

Plus de 1 000 femmes travaillent comme juges dans le pays.



Augmentation du nombre de femmes candidates à entrer au parlement de 227% à la 11e législature

Augmentation du nombre de femmes membres du parlement de 16,5 fois depuis la première législature.



Augmentation de la participation des femmes à l’Assemblée consultative islamique de 5,59%



FEMMES, ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET CRISES

Fourniture des besoins de base (eau, nourriture, vêtements, couverture) pour 117072 femmes dans les zones sinistrées en 2021.



Les femmes en charge de 40% des postes de direction au sein de l’Organisation de l’environnement

Fourniture des besoins de base (eau, nourriture, vêtements, couverture) pour 20912 femmes dans les zones sinistrées en 2021.



Paiement d’une pension mensuelle à 299120 femmes touchées par la crise climatique en 2021

Mise en place de 21014 abris sûrs pour l’installation temporaire de femmes dans les zones sinistrées en 2021.



Femmes tenant plus un quart des postes de direction environnementaux supérieurs

Mise en place de 20166 abris sûrs pour l’installation temporaire des femmes dans les zones frappées par le tremblement de terre en 2021

Mise en œuvre du plan national de « promotion et sensibilisation culturelle à la production et à la consommation de produits sains, standardisés et certifiés » pour les femmes rurales et nomades

Tenue de 4 mandats de présidence de « Organisation Environnement » par des femmes

Il s’avère que le statut et les potentialités des femmes iraniennes sont promus sous la République Islamique d’Iran de par leur autonomisation. Ayant démontré leur rôle constructif dans la croissance économique, l’entrepreneuriat, la gestion des entreprises et le développement politique du pays, on constate une croissance significative des indices d’éducation des femmes, l’accroissement du nombre des femmes diplômées universitaires, l’augmentation du niveau d’espérance de vie et des indices de santé des femmes, la diminution de la mortalité maternelle et infantile ainsi que l’augmentation de la situation économique et social ainsi que la participation politique des femmes dans le processus décisionnel du pays.

Dr. Mohammad Reza Dehshiri

Ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Sénégal