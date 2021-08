samedi 7 août 2021 • 177 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Catastrophiques. Les résultats globaux au premier tour du Bac 2021 sont loin d’être reluisants.

Les résultats provisoires du Bac 2021 sont jugés catastrophiques. En effet, sur 157 320 candidats inscrits, seuls 18% ont été admis d'office. 30% dans candidats sont admissibles et vont traiter les épreuves du second tour. Comparés à ceux de l’année précédente, où 24% étaient admis d'office et 34% admissibles, les résultats de cette année sont très peu reluisantes.



Dans L’observateur, le Professeur de Philosophie, El Hadj Songué Diouf, pense que le premier facteur est directement lié à la situation de l'année dernière. «En réalité, nous avons hérité d'élèves qui venaient de la classe de Première et qui n'avaient pas le niveau, parce qu'ils sont restés 3 à 4 mois sans apprentissages. Ce sont aussi des élèves qui, en classe de Seconde, n'ont pas bien étudié à cause des grèves. À la limite, ces élèves, du point de vue du niveau, n'avaient pas théoriquement le niveau de la classe de Première. Ils n'avaient que le niveau de la Seconde.»