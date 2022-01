mercredi 26 janvier 2022 • 2935 lectures • 0 commentaires

IGFM - "Alhamdoulilah, tout va bien, merci à tous pour vos messages ", a assuré Sadio Mané sur les réseaux sociaux quelques heures après avoir été violemment percuté par le gardien cap-verdien Vozinha lors du huitième de finale de la CAN. Une bonne nouvelle confirmée par le docteur Fédior qui soutient que la star sénégalaise ne souffre pas d’une commotion cérébrale.

Abdourahmane Fédior, le médecin de l’équipe nationale du Sénégal, au micro de la Fédération sénégalaise de football, a donné les nouvelles de l’attaquant de Liverpool après son violent choc à la tête subi en seconde période de la victoire des Lions contre le Cap Vert (2-0), mardi soir, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Plus de peur que de mal pour l’attaquant sénégalais. Selon l’un des médecins de la sélection sénégalaise, le joueur se porte bien.

"Son scanner cérébral n’a pas révélé de lésion encéphalique ou osseuse. On a quitté l’hôpital, présentement il se sent bien, tous les symptômes qu’il avait sur le terrain ont disparu, mais cela nécessite aussi un repos et on verra d’ici deux jours comment ça va se passer. Mais, actuellement sur le plan clinique tout va bien, sur le plan radiologique aussi tout est ok ", rassure Abdourahmane Fédior.

Une bonne nouvelle pour les Sénégalais qui espèrent voir leur meilleur buteur de cette CAN opérationnel pour les quarts de finale.