lundi 17 janvier 2022 • 154 lectures • 0 commentaires

People 4 heures Taille

iGFM - (Dakat) Les lampions se sont éteints sur la troisième édition du festival culturel des îles de la Casamance.

L’évènement qui réunit 14 îles de Kafountine, s’est tenu, cette année, à Diogué. Il a été agrémenté agrémenté par un plateau traditionnel et un plateau des cultures urbaines et tradi-moderne. Et durant les deux jours de festivités, les délégations ont visité l'île de Diogué pour recenser les problèmes des insulaires, mais surtout constater les dégâts de l'avancée de la mer et de l'érosion côtière.



Mr Ousmane Samouré, Manager Général du Label Art Events et producteur de cet événement, a remercié les insulaires, les personnalités présentes mais aussi les partenaires de cette édition. Parmi eux, Zahra Iyane THIAM, Ministre des micros finance qui a sauvé cette édition avec Mr CISSE, Directeur Général de la PLASEPRI.



«Mme la Ministre a fait le déplacement au mois de mai sous la demande des organisateurs. Elle a donné une subvention de plus de 35.000.000 de francs Cfa aux 34 groupements de femmes de 21 îles de la Casamance. Et c’est la première fois qu’une autorité met ses pieds dans ces iles extrêmement enclavées », explique-t-il.



Fustigeant le manque de soutiens des autorités de la Casamance. M. Samouré a salué la présence des représentants des différentes structures comme Enda Energie, Unacois Yéssal, l'association Tortor d'Italie, du directeur général de l’Alliance Sénégal, et la venue de l'ancien Directeur général de jeune Afrique magazine ainsi que les représentants issus de ces îles.