Les salons de coiffure entre précautions sanitaires et inquiétudes économiques

iGFM-(Dakar) La propagation du Coronavirus continuer de plonger bon nombre de sénégalais dans une situation de panique. Les habitudes et les comportements ont changé jusqu’à dans les salons de coiffures, des lieux très fréquentés par beaucoup de monde. Plusieurs gérants de salon de coiffures pour hommes et femmes ont confié à iGFM les importantes précautions qu’ils prises pour prévenir la maladie, mais aussi les conséquences de cette dernière sur leurs activités. « Les clients se font un peu rare » et certains pensent même à fermer portes si la situation ne change pas.