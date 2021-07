jeudi 8 juillet 2021 • 220 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les sanctions prononcées contre les étudiants auteurs de violences à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sont pleinement méritées. Et ce sera ainsi, à chaque fois que des apprenants agiront ainsi. L’Assurance est du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann.

«Pour un oui ou pour un non, on découvre subitement qu’il y a une contestation des étudiants qui exercent la violence dans la voie publique en bloquant les automobilistes. Nous avons dit qu’on n’accepterait plus que cette violence-là s’exerce dans la République. Ils sont restés à l’intérieur de l’Université. L’Etat a pris ses dispositions.

Ces violences ne s’exercent pas pour des questions académiques. À chaque fois qu'elles s’exercent, les cours se passent correctement dans les amphis. On leur a interdit d’aller exercer la violence dans la rue ils sont allés s’attaquer aux enseignants. On est dans quel pays. Comment on peut permettre à un étudiant, un apprenant, d’exercer la violence sur le corps professoral, de façon continue et répétée. Ce n’est pas acceptable.

Les sanctions sont méritées et ce sera comme ça dorénavant. Il faut que chacun assume pleinement sa responsabilité. Si on exerce la violence dans l’enceinte de l’Université on n’a plus sa place à l’Université et cela je pense qu’il faut s’en féliciter.

Je n’ai pas le droit de m’exprimer sur la justice, mais le gouvernement a demandé que les Universités jouent leur rôle. Je pense que ce sera la cas à partir de maintenant. Les Universités assumeront pleinement, à chaque fois que des violences s’exerceront dans l’enceinte de l’Université des sanctions seront prises.»