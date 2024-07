mardi 4 juin 2024 • 1485 lectures • 7 commentaires

La Commission technique des assises sur la Justice a rendu public les résultats de ses travaux. Les contributions recensées sur leur plateforme témoignent d'un terrible désamour entre les citoyens sénégalais et leur Justice.

Le magistrat Hammady Bâ, président de la Commission technique des assises sur la justice, a informé, ce mardi, que 34 988 vues ont été enregistrées sur leur plateforme. En effet, 5492 contributions ont été collectées. Parmi les personnes ayant réagi 4686 sont des hommes et 806 des femmes.



Pour ce qui est du niveau de confiance à la Justice, les chiffres sont terribles : «75% des sénégalais qui ont contribué disent ‘‘nous ne faisons pas confiance’’ ou ‘‘nous faisons peu confiance à la justice’’», indique M. Bâ.



Plus en détail, 24% disent ne pas confiance à la justice, 43% disent faire «peu confiance», 7% disent qu’ils «ne font pas du tout confiance». Le reste, c’est-à-dire 1372 personnes, déclarent «faire confiance» en la Justice. Et ce sont les jeunes, âgés de 25 à 45% qui disent ne pas faire confiance en la justice.



Le niveau de satisfaction des sénégalais par rapport au service rendu aussi est au plus bas. «64% ont dit qu’ils ne sont pas satisfaits par les services rendus par la Justice», informe la Commission.



Parmi ces personnes, 40% sont insatisfaites pour des faits liés à l’obtention d’un casier judiciaire, 33% pour des procédures liées à la nationalité, 39% pour des questions ayant trait à des documents de naissance de succession de mariage divorce ou de divorce et 8% pour des affaires de justice économique.



Aussi, sur les personnes qui ont dit avoir eu affaire à la Justice, 51% n’avaient pas d’avocat. Et 62% d’entre eux disent n’avoir «pas du tout compris la motivation du Juge ayant abouti à la motivation de la décision».