Les travaux de la 2e édition du Forum de Dakar officiellement lancés ce mercredi  

iGFM-(Dakar)-Les travaux du comité de pilotage de la 2e édition du forum de Dakar qui se tiendra en juin prochain ont été lancés ce mercredi, à Dakar, en présence de l’ambassadeur de Belgique au Sénégal, de l’artiste international Youssou Ndour et d’autorités diplomatiques.

Ce forum qui se veut un cadre idéal pour un rapprochement plus accru des acteurs de l’environnement économique sénégalais et belge et dans une large mesure entre africains et européens aura pour thème, cette année, : «Vivre en ville au Sénégal en 2030: investir, innover, inclure».

Une belle occasion selon les organisateurs pour faire l’état des lieux, de mesurer les défis, d’échanger les bonnes pratiques et de présenter un éventail de solutions innovantes et de projets en cours en Afrique et dans le monde, mais surtout faire valoir l’importance stratégique des villes sur le développement économique et de leur attrait.

Pour rappel, le Forum de Dakar est une initiative née après les journées européennes de développement de 2018, fruit de la rencontre entre Youssou Ndour et des partenaires.