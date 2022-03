samedi 5 mars 2022 • 729 lectures • 0 commentaires

Le président Macky Sall a officiellement lancé les travaux de la seconde phase du Train express régional (TER). Ce samedi, une cérémonie s’est tenue à cet effet, à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd).

«Le temps de l’action et des réalisations continue. Après l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade, et l’ouverture à la circulation du pont de Cambérène, cette deuxième phase du Ter portera sur un linéaire de 19km» a expliqué le chef de l’Etat.



Et ces 19 nouveaux kilomètres s’ajouteront aux 36km déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 km en 2 voies. Seront construits, en sus, la passerelle piétonne de Sébikhotane et le pont de traversée, pour faciliter la mobilité.



«Il y a aussi une commande additionnelle de 7 trains pour porter le total de notre parc à 22 trains. L’ensemble de cette seconde phase coûtera 207 milliards de francs Cfa», a indiqué le président Macky Sall.



Il a déclaré que 200 travailleurs seront recrutés dans le projet. Et la gare de l’Aibd devra être livrée dans 11 mois. C’est-à-dire avant décembre 2023