jeudi 5 août 2021 • 372 lectures • 1 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, ce jeudi, le Ministre des Infrastructures et des Transports, a annoncé que les usagers pourront prendre le TER avant la fin de l'année.

‘’Les usagers pourront prendre le Train express régional (TER), le 24 décembre’’, a confié, Mansour Faye, à nos confrères de L'OBS. Et de préciser que "les prix des billets varient entre 500, 800 et 1000 francs CFA", pour ceux qui souhaiteraient prendre le TER.

Pour rappel, le Train Express Regional (TER) est une liaison ferroviaire aéroportuaire qui relie Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne. Le temps de trajet entre la ville et l’aéroport devrait être de moins de 50 minutes.