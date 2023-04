jeudi 27 avril 2023 • 950 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans les colonnes du journal Source A, El Hadji Ousseynou Diouf s'est exprimé sur la situation de Sadio Mané au Bayern Munich. L'ancien international sénégalais y est allé droit au but.

La situation Sadio Mané



"Bon, moi, il ne traverse pas de situation désastreuse. C’est vrai que Sadio est arrivé dans le groupe, il a fait ses matchs et après sa blessure, c’est normal de devoir mettre du temps pour revenir. Mais on sait que le talent du joueur n’est plus à discuter ou à remettre en cause. Moi, personnellement, étant joueur, c’étaient des situations que j’aimais bien, parce qu’il faut toujours revenir en force, montrer à ceux qui veulent t’enterrer vivant que tu es toujours là. Sadio Mané est un grand joueur. Un grand joueur, c’est la sérénité, c’est le calme. Un grand joueur, c’est regarder devant et je sais que Sadio est très fort et il va nous revenir encore plus fort."



La signature de Sadio au Bayern



"Non du tout ! Je ne partage pas, je ne suis pas d’accord. Sadio Mané est un travailleur. Il travaille avec son corps et son talent, n’importe quelle équipe qui veut se payer le luxe de l’avoir, il n’aura pas à dire non. Maintenant, comme je dis, un grand joueur doit pouvoir jouer dans n’importe quel grand Championnat et Sadio en est un. Moi, je ne me fais pas de souci, quand on a du talent, quelle que soit la marque de chaussure avec la quelle vous jouez, vous jouerez toujours aussi bien, pour dire que c’est le joueur qui marque la marque et non le contraire."



L'avenir de Sadio Mané en Bavière



"Je dis que toutes les grandes équipes veulent se payer Sadio Mané. Maintenant, les clubs n’ont pas la même politique. Le Bayern est un club spécial qui n’a jamais connu de grandes stars ; par contre, c’est une équipe qui a connu des leaders et je sais que Sadio Mané est un grand leader et le club comme ses coéquipiers et l'entraîneur comptent sur lui et c’est ça qui est important. Moi, j’ai discuté avec lui, et je sais que c’est quelqu’un qui est serein, calme, qui ne pense qu’au football et c’est ça le plus important."

