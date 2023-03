mercredi 22 mars 2023 • 192 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le coach de l'AS Douanes, Mamadou Gueye "Pabi" a tout dit sur l'absence de Terrel Stoglin (meilleur marqueur de l'histoire de la compétition) depuis la deuxième journée de la saison 3 de la Basketball Africa League.

"Aujourd'hui, même si nous ne m'aviez pas posé la question, j'avais décidé d'en parler. La Douane est une institution. Je comprends que Stoglin soit affecté par un zéro pointé. Je le soutiens comme tous les joueurs. Mais après cela, il a pris ses bagages et est allé à Dakar. Le lendemain, jour de match, il dit à mon capitaine qu'il ne va pas jouer, sous prétexte qu'il n'était pas payé. Ce qui est archi faux. Comment payer les autres et ne pas le faire pour Stoglin ? J'ai le virement bancaire avec moi. Après ça, il se rend compte que son argent a été envoyé. Entre temps, il demande à ce qu'on lui envoie une voitrue pour venir le chercher. Je n'ai pas transmis cette information au président jusqu'à la fin du match. Le lendemain, il veut revenir. Cela ne se passe pas comme ça. Et je ne l'ai pas aidé. J'ai appelé tous les joueurs pour leur présenter la situation. En leur disant qu'ils peuvent être solidaires avec le concerné mais que c'est moi l'entraîneur. J'ai eu trop mal pour lui parce que c'est un joueur très correct. Mais son attitude n'est pas professionnelle. Mon président est revenu vers moi pour qu'il revienne. Je lui ai fait comprendre ce que c'est une grande équipe. Sinon, s'il venait, moi, je pars. Ils ont respecté ma décision. Juste pour lui faire comprendre que, que tu sois un Américain ou n'importe qui, il faut respecter les règles du pays où tu es. Cela ne se passe pas comme ça aux USA. Vous pouvez l'appeler pour avoir sa version mais c'est ça la réalité", a-t-il dit en conférence de presse d'après-match AS Douanes-US Monastir (76-60).



Pour rappel, l'AS Douanes a remporté la Conference Sahara après sa victoire sur les Tunisiens champions champions en titre. Les quarts de finale de la saison 3 de la Basketball Africa League (BAL) se disputeront à Kigali (Rwanda) au mois de mai à l'issue de la Conference Nile qui aura lieu en avril au Caire (Egypte).