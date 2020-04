Prise en charge des factures d’eau et d’électricité: L’Etat décaisse 18,5 milliards

iGFM-(Dakar) Le chef de l’Etat a annoncé que le gouvernement va prendre en charge les factures de nos concitoyens. Il a renseigné que 15,5 milliards seront réservés au paiement des factures d’électricité des ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre. Soit environ 975 522 ménages. Ensuite, 3 milliards seront réservés à la prise en charge des factures d’eau de 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre aussi.

Le chef de l’Etat, qui en a fait la déclaration, a aussi annoncé que 9 milliards vont être ajoutés aux 50 milliards initialement prévus, pour l’achat de vivres au bénéfice d’un million de ménages éligibles. Une enveloppe de 12, 5 milliards est également dégagé pour aider la diaspora, selon le chef de l’Etat.

« Je veux dire à tous et à toutes que l’Etat ne vous abandonnera pas. Devant l’urgence, et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur l’économie nationale, j’ai mis en place un Programme de résilience économique et sociale, afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés. », a-t-il assuré.

