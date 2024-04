samedi 6 avril 2024 • 599 lectures • 3 commentaires

Monsieur le président, Permettez-moi, d’abord, de rendre un hommage mérité à la justice de notre pays qui est sortie grandie des multiples pressions qui ont entouré l'élection Présidentielle du 24 mars 2024.

Cet hommage va aussi à toutes les parties prenantes du processus (l'organisation, le contrôle, les électeurs, la société civile, les observateurs et les médias) qui ont pris leurs responsabilités en ces moments. Jusqu'à la proclamation des résultats. Le peuple sénégalais a encore fait preuve de maturité et de sérénité.

Monsieur le président,

je vous félicite et salue votre victoire suivie de votre prise de fonction. Je vous souhaite, par la même occasion réussite et succès à la tête de notre pays dans un contexte géopolitique mondial marqué par des convulsions de toutes natures.

Que la clairvoyance et le courage des mères et pères fondateurs de notre grand peuple guident vos décisions et actions.

En ce jour du 04/04, je m'incline devant tous les sacrifices passés, présents qui ont permis de célébrer avec fierté cette date mémorable qui marque notre souveraineté nationale.

À notre Armée, à nos forces de défense et de sécurité, je demande humblement d'accepter ma gratitude et ma reconnaissance. Car elles sont l'illustration parfaite de l'Armée-nation. Les valeurs de notre pays sont une bibliothèque qui défie le temps. Notre responsabilité est de les hisser dans l'espace mondial.

Le temps de la politique est derrière nous, l'urgence nationale doit être axée sur l'élaboration de solutions face aux maux des populations : Le travail des jeunes, la cherté de la vie, la fragilité de notre système de santé publique, une année scolaire déjà paralysée, l'hivernage, les inondations, sans parler de l'impératif des contrôles de l'administration publique dans son ensemble. Autant d'urgences qui doivent être solutionnées dans un premier temps.

Suivent de nombreuses autres priorités comme la corruption, la gestion de nos ressources naturelles, les litiges fonciers, les scandales répétés des milliards, la place du Sénégal en Afrique et dans le monde.....

Et surtout une clarté sur l'amnistie, dont le fond comme la forme sont un vrai mystère pour notre pays.

En dernier lieu, les réformes pour un avenir juste et équitable sont les chantiers pour une vraie rupture.

Yallah barkel Sénégal....

Chérif Makhfouss DIOP,

Président THIOFEL.