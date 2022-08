lundi 22 août 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La coalition Macky 2012 a adressé une lettre au président de la République, Macky Sall pour lui renouveler leur engagement à ses côtés pour la poursuite du plan Sénégal Emergent au grand profit des sénégalaises et des sénégalais.



Excellence Mr le Président de la République

Vous nous permettrez à nous leaders de Macky2012, de vous transmettre par voie épistolaire, la satisfaction de la population sénégalaise à votre endroit.

Excellence M. le Président, vous avez hissé le Sénégal à un niveau jamais égalé grâce à votre vision innovante, généreuse et audacieuse.



Excellence M. le Président, soyez conscient que les résultats des élections législatives du 31 Juillet ne reflètent pas la réalité car n’eut été le manque de générosité et de solidarité de certains responsables, la coalition Benno Bok Yaakaar serait très loin devant et vous aurez eu la majorité écrasante à l’assemblée nationale.



Excellence M. le Président de la République, soyez conscient que vous êtes dans le cœur des sénégalais, qui s’enthousiasment des efforts consentis dans le cadre de leur mieux être et de leur épanouissement.



Excellence M. le Président de la République, votre bilan si énorme a fait la différence dans les zones rurales. Vous avez réussi à rendre effective l’équité territoriale, vous avez réussi à réduire considérablement les inégalités sociales.



Excellence M. le Président, de 84 villages électrifiés avant votre avènement à la tête du pays, vous êtes passé à 404 villages électrifiés par an d’où 1098 villages électrifiés contre 2202. Vous avez su relever le nombre de salles de classes qui passent de 54748 à 90645 soit une augmentation de 35 897, vous avez su construire et réhabiliter 64 daaras modernes, vous avez su construire 9hopitaux modernes, 18 centres de santé, 300 postes de santé, 21 centre de dialyse.



Excellence Mr le Président de la République, vous avez réussi 189km d’autoroutes contre 32 km d’autoroutes, 255,6 km de routes par an contre 131,5km par an.



Excellence Mr le Président de la République, vous avez assuré et rassuré les sénégalaises et les sénégalais par votre politique d’inclusion sociale, la transformation gratuite des titres précaires en titre fonciers, la suspension des droits de douanes et de la taxe à l’import sur le blé, le riz, le lait, la prise en charge de la subvention de l’électricité de l’essence, l’augmentation des salaires dans la fonction publique pour les enseignants, les agents de la santé, les transferts monétaires à l’endroit des couches vulnérables entre autres réalisations.



Excellence Mr le Président de la République, vous vous rendez certainement compte, de votre bilan si élogieux, c’est juste un rappel pour vous transmettre la satisfaction du peuple sénégalais à votre endroit, la reconnaissance des sénégalaises et des sénégalais.

Excellence Mr le Président, les sénégalais sont conscients de la richesse et de la pertinence de votre bilan et vous en redemandent encore et encore.



Le peuple sénégalais est aussi conscient du bilan de la Présidente de la Fondation Servir le Sénégal Mariéme Sall de par ses actions sociales exclusivement tournées dans la prise ne charge sanitaire de couches les plus vulnérables de la société.



Excellence Mr le Président de la République, nous avons été dans le Sénégal des profondeurs et dans les moments de visites de proximité, des sénégalais et particulièrement la couche 3éme âge nous a fait visiter des salles de bains construites et mises gracieusement à leur disposition pour leur bien-être et mieux être, par la Présidente de la Fondation Servir le Sénégal.



Excellence Mr le Président de la République, vous êtes l’homme de la situation pour l’Emergence du Sénégal. Les sénégalais vous seront reconnaissants de continuer à incarner l’ESPOIR.



Excellence Mr le Président de la République, nous leaders de Macky2012 renouvelons notre engagement à vos côtés pour la poursuite du plan Sénégal Emergent au grand profit des sénégalaises et des sénégalais.



Pour la Coordination Nationale de Macky2012

Adji Diarra Mergane Kanouté