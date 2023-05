dimanche 21 mai 2023 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Camarade Zakaria TRAORE a la parole, le camarade Macky SALL se prépare.

Merci Camarade.

Camarades,

Je voudrais pour mon intervention d’aujourd’hui, m’adresser au camarade Macky SALL, l’étudiant à la mise soignée et au verbe mesuré.

Camarade, nous avons fourbi ensemble nos armes théoriques dans les assemblées générales d’étudiants de la faculté des sciences, en particulier lors de la grève mémorable de 1984.

A l’entame de mon propos, j’ai une pensée pour notre leader étudiant, le camarade Youssou DIALLO, tribun hors pair et grand tacticien que j’ai encore grand plaisir à écouter lors de ses passages sur les plateaux de télévision ou radios. A côté de lui, le camarde Mohamed BAZOUM, orateur exceptionnel alors étudiant en DEA de philosophie et bien d’autres.



Aussi, je voudrais citer certains camarades de notre fac : Le Camarade Aziz (Ah le camarade Aziz et les temps de parole), le camarade Mbathie, le camarade Pékin, le camarade Mamadou DIOP (DIOP PS), mon ami Cheikh Mbacké DIOP, brillant mathématicien, les jumeaux : Malick et Ousseynou DIALLO.

J’ai toujours pensé et je le crois encore que notre génération fait partie des meilleurs en termes de formation idéologique et politique.



Et Dieu a voulu que le Camarade Macky SALL soit le porte flambeau de notre génération en le hissant aux plus hautes fonctions de notre pays jusqu’à la magistrature suprême.

Ces hautes responsabilités engendrent d’énormes obligations vis-à-vis d’abord du pays tout entier, mais également de notre génération.



L’épine dorsale de ces obligations, c’est de faire en sorte que vous entriez dans l’histoire de notre pays en quittant vos fonctions la tête haute et de manière honorable.

C’est faire honneur à l’ensemble de notre génération qui j’en suis sûr avons beaucoup d’affection pour vous et avec nous beaucoup d’autres concitoyens.

Pour ce faire, nous devons vous aider à tenir parole et à respecter vos engagements de quitter la tête du pays à la fin de votre second et dernier mandat.



Il est clair que certaines personnes mues par le maintien et la conservation de leurs intérêts vous pousseront à vous présenter.



Il faudra résister, comme avant vous, Alpha Oumar KONARE et Mouhamadou ISSOUFOU l’ont fait.

Vous avez eu le parcours d’un « élu de Dieu » : cadre ingénieur, DG, ministre, premier ministre, président de l’assemblée nationale, Président de la république.



Vous avez réalisé de très belles choses à la tête du pays. Le rôle historique qui vous incombe, est d’organiser des élections paisibles, inclusives et transparentes pour passer le témoin à celui ou celle d’entre nous que Dieu aura choisi à travers le vote du peuple sénégalais.



Comme disait le Président Senghor dans Liberté 2 il me semble : « notre nouvelle noblesse est non de dominer notre peuple ; non d’être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette ».



Vous êtes relativement jeune, vous avez une très grande expérience, vous êtes doté d’une grande intelligence ; vous avez la carrure pour être « la bouche et la trompette » du peuple africain à un tournant décisif de l’histoire du monde.

Merci Camarades.

Merci Camarade, la parole est au Camarade Macky SALL.

Le camarade Pékin se prépare.

Zakaria TRAORE, ingénieur des télécommunications, ancien étudiant de la faculté des sciences de l’université Cheikh Anta DIOP, département de Mathématiques.