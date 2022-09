vendredi 30 septembre 2022 • 1013 lectures • 1 commentaires

Blog 2 heures Taille

Excellences Mesdames Messieurs les ministres en charge du transport dans la zone ASECNA. Je vous adresse cette lettre ouverte avec tout le respect pour tirer votre attention sur la situation exceptionnelle que traverse l’Agence Africaine pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.

Suite à une grève sans fondement organisé par une partie des contrôleurs de l’ASECNA et qui à perturbé pendant les journées du 23 au 25 septembre le bon fonctionnement de la navigation aérienne dans certains de nos centre qui sont resté tous pendant des décennies sans perturbation grâce à l’efficacité et le professionnalisme des agents et des administrations de l’agence.



Vous êtes aujourd’hui plus que jamais devant une responsabilité historique le 17 octobre 2022 à Dakar pour protéger le bijou et l’exemple le plus plausible du rêve de l’intégration Africaine qui est l’ASECNA.

L’esprit de dialogue et d’ouverture instauré par l’actuel Directeur Général de l’ASECNA M. MOHAMED MOUSSA était suffisamment bien rodé pour régler les revendicateurs des contrôleurs s’ils ne sont pas enfermés tout seul dans une logique du plus fort en utilisant, les micros des tours vigies des aéroports de l’ASECNA pour menacé les dirigeants de l’agence par le silence des micros en occultant dans leurs revendications leurs collègues, des services radios qui ont mis à leur disposition les micros et les fréquences pour communiquer avec les avions et en oubliant leurs frères sous les bruits des groupe électrogènes dans les centrales électriques des aéroports, pour leurs fournir une alimentation sans coupure.



En agissant de la sorte les contrôleurs grévistes perturbent certainement notre bon fonctionnement, mais détruisent le slogan social très cher à l’ASECNA (Nous sommes ensemble).



Mesdames Messieurs les ministres la satisfaction des doléances des contrôleurs grévistes mettra le feu à la poudre dans une dynamique de grève en cascade dans tous les autres corps de métiers de l’agence.

Je vous donne un seul exemple possible la grève des agents énergie et balisage mettra tous les aéroports dans l’obscurité totale et les micros des contrôleurs dans un silence spirituelle.

Je vous appelle solennellement pour protéger L’ASECNA dans l’intérêt des populations et la préservation de la souveraineté des états membres.



J’appelle Monsieur le Directeur Général de l’ASECNA a organisé des journées de réflexion inclusif interne dans lesquels participera tous les organes du dialogue social habituel et les fédérations représentant tous les corps de métiers de l’agence dans les représentations et les structures communautaires avec l’appui des honorables administrateurs de l’ASECNA pour recrée une nouvelle fois notre model sociale basé sur notre slogan (nous somme ensemble).



J’appelle les frères contrôleurs à la retenu et à privilégier le dialogue dans une vision globale de l’intérêt et des droits de l’ensemble des travailleurs de la même agence.

Nous traversons une zone de turbulence, nous avons besoin de votre aide maintenant.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Ingénieur : HAMOUD NEBAGHA

Chef de projet

DET / ASECNA

Dakar, le 30/09/2022