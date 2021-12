lundi 13 décembre 2021 • 198 lectures • 0 commentaires

Les membres de l’Association des Retraités du département de Podor sont montés au créneau pour démentir tout refus du transfert de leur pension par Wave, Orange Money et autres.

«C’est nous-même qui avons demandé le transfert via les réseaux de transferts d’argent. Nous avons demandé de quitter la Poste. Nous avons demandé d’aller à la banque mais on sait bien pour cela il faut avoir au moins 100 000 f Cfa et la majorité ne perçoit pas cette somme. Donc les retraités du département sont aujourd’hui favorables à cette demande d’envoi de leur pension via les réseaux de transfert d’argent», a déclaré Hamidou Ly, président des retraites du département de Podor.



Selon Issaga fall, secrétaire général des retraites du département de Podor, les retraités de la commune et du département de Podor n’ont jamais exprimé de refus, à propos de cette option. «Nous n’avons aucun avantage avec la poste. Des pères de famille sont exposés comme des enfants dans la rue. Ce n’est pas normal. On peut rester plus d’une semaine sans percevoir notre argent. Nous sommes exposés. Il n’y a pas de ‘’Soutoura’’ à la poste.»



Bounama Thiam, chef d'agence de l’Ipres de Podor précise, à son tour: « Cette information on l’a vue en même temps que vous, sur les réseaux sociaux. Et cela nous a surpris parce que ça ne reflète pas la réalité. Nous sommes en contact permanant avec l’ensemble des retraités du département de Podor. Ils ont un engament total dans le processus de transfert de leur pension via les réseaux de transfert d’argent par Orange Money ou par Wave.»