L’Euro 2021 se jouera dans les 12 villes hôtes initiales (officiel)

iGFM-(Dakar) Alors que plusieurs d’entre elles s’interrogeaient sur leur participation au Championnat d’Europe des nations, décalé de 2020 à 2021, la compétition se disputera bien avec les 12 villes hôtes initialement prévues.

L’UEFA a confirmé ce mercredi le maintien du prochain Euro, reporté de 2020 à 2021 (11 juin-11 juillet 2021) en raison du coronavirus, dans les douze villes hôtes originelles et cela malgré les complications liées aux conditions sanitaires. « Les douze villes hôtes originales ont été confirmées », a ainsi déclaré en conférence de presse Giorgio Marchetti, le secrétaire général adjoint de l’UEFA, après un comité exécutif de l’instance européenne.

Trois villes posaient souci

La nouvelle programmation de la compétition avait fait naître des doutes sur la capacité d’un « nombre réduit » de villes à maintenir leur engagement en 2021, de l’aveu même de l’UEFA. « L’idée est que nous restions dans les mêmes villes. Nous avons discuté avec neuf villes et tout est réglé. Mais avec trois villes, nous avons des problèmes (Amsterdam, Glasgow et Copenhague ont été cités) », avait reconnu en mai son président Aleksander Ceferin.

Marchetti a par ailleurs confirmé les dates du tournoi, avec un coup d’envoi le 11 juin 2021 à Rome et la finale disputée le 11 juillet à Londres, également hôte des demi-finales. La 16e édition du Championnat d’Europe des nations, décalée d’une année en raison de la pandémie de Covid-19, se déroulera donc entre-temps, outre Rome et Londres, à Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich et Saint-Pétersbourg.