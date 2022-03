jeudi 24 mars 2022 • 942 lectures • 0 commentaires

iGFM(Dakar)- Le doyen des juges, suivant le réquisitoire du parquet, a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire d’Ousmane Sonko, informe Libération Online.

Le doyen des juges d'instruction se dit cependant ouvert à une prochaine rencontre avec les avocats du leader de Pastef, afin de fixer la date et les conditions de son audition dans le fond du dossier.

Me Koureychi Ba, un des avocats de Sonko, estime toutefois que "le juge a des raisons plus ou moins solides sur lesquelles il a fondé son argumentaire, pour arriver à cette décision."

Evoquant récemment le maintien de ce contrôle judiciaire alors qu'il dénonçait le fait de ne pas avoir été entendu , Sonko affirmait, catégorique : «(…) J'ai cessé d'aller signer depuis 2 mois. Je ne vais plus le faire. Je l'ai déjà fait depuis 10 mois, mais je ne peux pas respecter une institution qui ne me respecte pas ».



Inculpé sous ce régime en mars 2021, Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire depuis un an maintenant.