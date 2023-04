Levée du corps de Mame Less Camara : Des témoignages poignants (Vidéo)

dimanche 30 avril 2023

iGFM - (Dakar) Ce dimanche a eu lieu la cérémonie de levée du corps de Mame Less Camara, qui a disparu hier samedi. Les témoignages ont été unanimes : Mame Less Camara fut un "Journaliste intégral", un homme de savoir, formateur hors pair, un être humble etc. Ci-dessous les témoignages de ses proches et des membres de sa corporation.













Publié par Youssouf SANE editor