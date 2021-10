vendredi 15 octobre 2021 • 883 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Décédé hier suite à un malaise cardiaque, Joseph Koto sera inhumé la semaine prochaine.

On en sait un peu plus sur les détails des obsèques de l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal. Selon une information parue dans le forum de l'ANPS (Association Nationale de la Presse Sportive), sur décision des parents et proches après concertatio, "la levée du corps de Joseph Koto aura lieu le Mardi 19-10-2021 à la morgue de l'hôpital Fann. Elle sera suivie de la Messe à 11H00 ) l'Église Martyrs de l'Ouganda et de l'enterrement au Cimetière Saint Lazare à Dakar.

Pour rappel, Koto est l'entraîneur sénégalais le plus titré en sélections avec trois tournois de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Hormis l'équipe A, il a également dirigé les sélections U20, U23 et locale.