jeudi 4 août 2022 • 209 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) On le sait déjà. Le Mercato estival est dense cette saison et devrait continuer à l'être. En attendant, de nombreux transferts ont été recensés, alors qu’il reste encore un mois dans cette période. Tour d’horizon des mouvements les plus marquants de cet été 2022.

Ça bouge cet été en Europe ! De très gros mouvements se sont déroulés dans tous les championnats européens. Les grosses cylindrées se sont renforcées, en arrachant des pièces maîtresses à des concurrents directs. De Gabriel Jesus à Robert Lewandowski, en passant par Matthijs De Ligt, voici les 15 mouvements les plus conséquents de cette première partie de mercato.



Robert Lewandowski



C’est certainement LE transfert le plus marquant, pour l’heure. Robert Lewandowski a quitté la Bundesliga, et le Bayern Munich, pour rejoindre le FC Barcelone. L’attaquant polonais évoluait dans le championnat allemand depuis 12 ans, et dans le club bavarois depuis 8 saisons.



À 33 ans, Lewandowski s’offre ce qui sera certainement son dernier défi en club. Il vient renforcer une attaque blaugrana qui était en manque de vrai numéro 9 depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, en 2020.



Le couple Lewandowski – Barcelone, qui s’est marié pour 45 M €, pourrait bien détonner en Europe. Le duel du Polonais avec Karim Benzema, qui écrasait la concurrence ces dernières saisons dans le championnat espagnol, notamment dans le classement des meilleurs buteurs, sera également intéressant à suivre.



Raphinha



Le FC Barcelone ne s’est pas renforcé uniquement à la pointe de l’attaque. La formation entraînée par Xavi a également enrôlé Raphinha, en provenance de Leeds, contre un chèque de 58 M €.



L’ailier droit, également passé par Rennes, va tenter de s’imposer dans un troisième championnat après avoir fait parler son talent en Ligue 1 et en Premier League. Il faudra néanmoins réussir à se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui, car c’est le premier club à rayonnement international que fréquente le Brésilien.



Aurélien Tchouaméni



Exit la France, direction l’Espagne pour l’international tricolore. Aurélien Tchouaméni rejoint l’autre cador de la Liga : le Real Madrid. Plutôt brillant dans l’entrejeu avec l’AS Monaco, le milieu de terrain va devoir s’imposer à la Maison Blanche, dans un secteur de jeu déjà bien bouché. Là aussi, il va s’agir d’un vrai test pour Tchouaméni, d’autant plus que le Real place de nombreux espoirs en lui, en témoigne les 80 M € versés au club de la Principauté.



Erling Haaland



Depuis quelques saisons, Erling Haaland agitait les mercatos. Tout le monde se demandait où allait bien pouvoir atterrir la pépite norvégienne. L’avant-centre a trouvé son nouveau point de chute : Manchester City. Une nouvelle étape se profile dans la carrière du joueur qui a, quasiment, un ratio d’un but par match.



Le Borussia Dortmund a lâché son buteur providentiel contre 60 millions d’euros. Une belle somme qui lui a permis d’enrôler Sébastien Haller et Karim Adeyemi en attaque.



Gabriel Jesus



Les nombreux mouvements des attaquants en ont poussé d’autres vers la sortie. C’est le cas de Gabriel Jesus, qui a choisi de quitter Manchester City, en grande partie à cause de l’arrivée d’Haaland, pour rejoindre Arsenal (52 M €). L’objectif premier est de retrouver du temps de jeu et de la confiance.



Lors des premiers matchs de préparation des Gunners, cela s’est avéré payant puisque le Brésilien s’est déjà montré décisif à plusieurs reprises (4 réalisations en autant de matches).



Raheem Sterling



Lui aussi a fait le choix de quitter Manchester City pour s’offrir un nouveau challenge. Raheem Sterling quitte les Cityzens pour rejoindre une autre formation anglaise : Chelsea (56 M €). L’ailier droit a vu son statut de titulaire être fragilisé par l’arrivée de Jack Grealish la saison dernière. L’émergence de Phil Foden ne lui était également pas favorable.



Darwin Nunez



C’est peut-être l’un des principaux transferts surprises. Darwin Nunez (23 ans) a paraphé un contrat de cinq ans en faveur de Liverpool, en provenance de Benfica, en échange de 75 M €. L’avant-centre n’a réalisé que deux saisons pleines au Portugal, mais il a réellement éclot la saison passée, en inscrivant 26 buts en 28 matches (!) de championnat. En investissant une telle somme sur l’Uruguayen, Liverpool mise donc sur son éclosion aux yeux du grand public. Ses débuts avec le maillot des Reds sont déjà prometteurs.



Sadio Mané



Sadio Mané a décidé de s’exiler en Allemagne, et plus précisément au Bayern Munich. Le meilleur joueur africain 2022 a rejoint la Bavière contre 32 M €, alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec Liverpool.



Lui qui jouissait d’un statut de joueur précieux dans le système utilisé par Jürgen Klopp, va devoir rapidement se montrer à la hauteur pour satisfaire les attentes de Julian Nagelsmann.



Matthijs de Ligt



Les défenseurs sont peu nombreux à avoir bougé pour le moment. Mais il y a eu quelques coups resplendissants, à l’image de Matthijs de Ligt. Le défenseur central néerlandais s’est engagé au Bayern Munich pour un montant considérable (67 M €). Aucun doute que le joueur passé par l’Ajax devrait s’imposer en Bavière. Malgré son jeune âge (22 ans), il pourrait devenir l’un des leaders de l’arrière-garde munichoise.



Jules Koundé



Très longtemps tiraillé entre Chelsea et le FC Barcelone, le défenseur central du FC Séville a finalement décidé de rejoindre la Catalogne (50 M €). L’ancien Bordelais sera très attendu dans la formation de Xavi, mais il pourrait répondre aux attentes. Il reste surtout dans un championnat qu’il connait parfaitement, puisqu’il a évolué trois ans dans le club andalou.



Kalidou Koulibaly



Le défenseur central a longtemps été au cœur des tractations cet été. Kalidou Koulibaly a finalement opté pour le championnat anglais et Chelsea (38 M €). Il vient pallier le départ d’Antonio Rudiger, qui a lui rejoint le Real Madrid gratuitement. Le Sénégalais était une pierre angulaire de la défense de Naples. Chez les Blues, il devrait très rapidement avoir l’occasion de s’imposer aux côtés de Thiago Silva dans la défense de Thomas Tuchel.



Paul Pogba



Son mouvement était attendu, et n’a pas surpris son monde. Sans réelle surprise, Paul Pogba, qui était en fin de contrat avec Manchester United, s’est engagé librement à la Juventus Turin.



« La Pioche » revient donc chez les Bianconeri, six ans après les avoir quittés. Très longtemps, un faux feuilleton a subsisté autour de son nouveau club. Son documentaire sur Amazon, « The Pogmentary », alimentait notamment les rumeurs autour de son avenir.



Paulo Dybala



L’Argentin état en fin de contrat avec la Juventus Turin, et a opté pour l’AS Rome. La capitale italienne place de grands espoirs en Dybala, en témoigne sa présentation triomphale, devant le Palais de la civilisation italienne, au cœur de la ville. Il faut avouer que cela faisait très longtemps que la formation de José Mourinho n’avait pas connu un tel nom dans ses rangs.

PUBLICITÉ