iGFM (Dakar) Robert Lewandowski est attendu en Allemagne pour le choc Bayern-Barça, la fin de match chaotique de la Juventus contre Salernitana, et le retour du football en Grande-Bretagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Robert Lewandowski est craint en Allemagne



La plus grande certitude pour le Mundo Deportivo c’est que Robert Lewandowski va être le cauchemar du Bayern. Le Polonais, seul meilleur buteur de LaLiga et de la Ligue des champions veut continuer à performer, et il aura aucun regret à marcher sur son ancienne équipe comme le rapporte le média. D’ailleurs il rapporte que dans le vestiaire du Bayern on craint l’ancien buteur du club. On retrouve les mêmes informations dans le journal Sport. Mais ce matin, le média catalan a publié une interview exclusive du président du club bavarois, Herbert Hainer. Pour le dirigeant allemand la vente de Lewandowski était la meilleure chose à faire pour le Bayern et le Barça. Tout le monde y gagne selon ses propos. «Barcelone est content d'avoir Lewandowski et nous avons de l'argent à investir dans notre avenir.» a déclaré le président.



Une bagarre surréaliste à la Juventus Stadium



Le club turinois affrontait la Salernitana, un match capital pour les Bianconeri qui avaient tout intérêt à se relancer après leur défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et leur début en dent de scie en Serie A. Les supporters ont grincé des dents quand ils ont vu leur équipe être menée 2-0 à la pause. Mais les joueurs de la Vieille Dame ont su relever la tête pour arracher le match nul dans le temps additionnel. Cette force de caractère a fortement plu aux journalistes de Tuttosport. Arkadiusz Milik a même pensé donner la victoire à son équipe à la 94ème mais son but a été finalement annulé pour une position de hors-jeu de Leonardo Bonucci. Et comme on peut le voir sur la Une de La Gazzetta Dello Sport, cette décision après consultation de la VAR a provoqué une énorme altercation entre les deux équipes. De cela en résulte pluie de carton rouge. Le Polonais a été expulsé, mais lui c’est pour une toute autre raison. Il avait enlevé son maillot en célébrant son but qui fut ensuite annulé, il a reçu un second carton jaune, synonyme de rouge. Enfin, malgré ce match nul, le Corriere Dello Sport espère que la Juve a subi un électrochoc et qu’elle va enfin briller cette semaine en Champions et en Championnat.



Le retour de la Premier League



Comme on l’a appris hier, le championnat anglais devrait finalement reprendre ce week-end. Ce matin, le Daily Mirror se réjouit surtout pour les matches de Ligue des champions, il n’y aura aucun report en Grande Bretagne. Enfin certains clubs, surtout londoniens craignent que leurs cas soit vu différemment. Ils espèrent qu’il n y aura pas de report pour eux vu que les célébrations en hommage à la défunte Reine se déroule dans la capitale. Surtout que les fans de Tottenham ont eu quelques sueurs froides hier comme on peut le lire dans le Daily Star. Un bref problème technique sur leur site Web avait laissé entendre que leur match européen contre le Sporting était annulé, mais il aura bien lieu. Par contre, le doute persiste pour la rencontre opposant les Glasgow Rangers à Naples comme le rapporte le journal écossais The Scotsman. On craint des débordements à cause de fans anti-royalistes. Initialement prévu mardi, il a déjà été reporté à mercredi.