L’ex-épouse de feu Papis Gelongal dévoile : « La veille de son décès, tout d’un coup… »

iGFM – (Dakar) Deux ans après, Fatimata Ly, l’ex-épouse de feu Papis Gelongal a révélé à IGFM ce qu’elle a senti à la veille de la mort de son défunt mari.

« La veille de son décès j’étais à l’école. Tout d’un coup, j’ai eu froid et je ne tenais plus. Un de mes camarades de classe m’a accompagné à la maison. Mais, à aucun moment, je n’ai pensé à la mort. Et, jusqu’à 3h du matin, je ne pouvais fermer l’œil. C’est tôt le matin qu’on m’a annoncé le décès. Mon fils l’a mal vécu, mais maintenant Alhamdoulilah. On rend grâce à Dieu. On était très complice, car il était un bon père et un bon mari. Que Dieu l’accueille dans son paradis éternel ».

Mame Fama GUEYE