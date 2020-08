Liban : le gouvernement déclare l’état d’urgence pour deux semaines

iGFM – (Dakar) – Au Liban, le bilan de la double explosion qui a dévasté la capitale Beyrouth mardi 4 août s’est encore alourdi, s’élevant désormais à 137 morts et plus de 5000 blessés. Le gouvernement libanais a décrété l’état d’urgence pour deux semaines dans la capitale, où doit atterrir ce jeudi 6 août le président français Emmanuel Macron pour exprimer le soutien et la solidarité de la France.

À Beyrouth, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent dans plusieurs directions. Sur le port, les recherches continuent pour essayer de retrouver les corps d’un grand nombre de soldats et de pompiers, disparus alors qu’ils tentaient d’éteindre l’incendie qui s’est déclaré juste avant la double explosion. Les destructions sur ce site sont presque totales. Il ne reste plus aucune structure debout. Même les silos ont été sérieusement endommagés.

Des centaines de milliers de sans-abris

Les efforts continuent aussi pour organiser les soins aux blessés dans le but de désengorger les hôpitaux, qui étaient pratiquement saturés, d’autant plus que quatre établissements sont hors service, selon le ministre de la Santé. L’installation de deux hôpitaux de campagne fournis par le Qatar devrait améliorer la situation.