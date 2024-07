mercredi 19 juin 2024 • 1709 lectures • 0 commentaires

International 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Le Hezbollah a diffusé ce mardi des images de sites militaires, commerciaux et résidentiels du nord d’Israël recueillies, selon lui, par un drone de reconnaissance. La diffusion de ces vidéos de 9 minutes 30 secondes intervient alors qu’un émissaire américain, Amos Hochstein, a entamé une visite en Israël et au Liban pour éviter que les affrontements quotidiens qui durent depuis presque neuf mois se transforment en guerre totale.

Les images de bonne qualité diffusées par le Hezbollah montrent des sites stratégiques censés être secrets ou inconnus du grand public.



Dans les explications qui accompagnent le déroulé des images vidéos, le parti de Hassan Nasrallah pointe différents bâtiments d’un complexe militaro-industriel appartenant à l’Autorité pour le développement de l'armement, connue sous le nom de Rafael.



Le drone poursuit sa course et survole des navires de guerre amarrés dans le port de Haïfa, des installations pétrochimiques, des réservoirs de pétrole et l’aéroport de cette ville située à 30 km de la frontière libanaise, filmant au passage des plateformes du Dôme de fer ou des entrepôts d’assemblage de composants de missiles anti-aériens.



Le Hezbollah veut montrer qu'il dispose d'une longue liste de cibles potentielles



L’aéronef passe au-dessus de Kiryat Shmona, Nahariya et Safad, en Galilée et pousse jusqu’à la ville de Afoula, au sud de Haïfa.



Dans ce travail de communication, le Hezbollah veut montrer aux dirigeants politiques et militaires israéliens, mais aussi à l’opinion publique en Israël, qu’il dispose d’une longue liste de cibles potentielles bien identifiées et répertoriées.



Cette vidéo a clairement un but dissuasif à un moment où les craintes d’une guerre totale s’amplifient.



Sa diffusion intervient alors que l’émissaire de Joe Biden, Amos Hochstein, a entamé une visite en Israël et au Liban pour éviter une escalade du conflit.

PUBLICITÉ

RFI