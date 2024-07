samedi 29 juin 2024 • 1194 lectures • 4 commentaires

Doro Gueye a été libéré hier vendredi. Il a bénéficié d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Son avocat a expliqué les tractations qui ont abouti à ce résultat.

«On a pu parvenir à un accord qui a été confirmé devant le Juge. Raison pour laquelle après notre demande de liberté provisoire il a considéré qu’il n’y a plus de trouble à l’ordre public ou bien que le trouble s’est manifestement estompé», a indiqué Me Ousmane Thiam.



Au micro de la Rfm, la robe noire rappelle que le plaignant réclamait la somme de 1,2 milliard à son client. Et Doro Gueye s’est engagé à payer selon les modalités qui ont été retenues. «Il y a un accord et un échéancier qui a été déterminé», indique l’avocat.