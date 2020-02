Libération de Guy Marius Sagna, affaire Petrotim : Aar Liniou Bokk revient à la charge

iGFM-(Dakar) Le front pour la sauvegarde des ressources naturelles du Sénégal, Aar Liniou Bokk, a fait face à la presse ce jeudi pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et réitérer son combat pour la manifestation de la vérité dans l’affaire du scandale sur les contrats pétroliers et gaziers. Le mouvement annonce une conférence publique ce samedi.

« A ce jour, Guy Marius Sagna reste en détention dans des conditions réservées aux détenus très dangereux. Nous dénonçons avec la plus grande force cette atteinte aux libertés publiques et cette justice à vitesse variable», ont déclaré la Co-coordonnatrice de la plateforme Aar Li Nu Book, Fatou Blon Diop et ses camarades.

Pour ces membres de Aar Liniou Bokk, les fondements juridiques de l’emprisonnement de Guy Marius Sagna sont plus que discutables et semblent relever du pur arbitraire du Gouvernement de Macky Sall. «Guy Marius est retenu en prison par le président Macky Sall, le ministre de la Justice, Malick Sall, et le doyen des juges, Samba Sall », soutiennent-ils.

Par ailleurs, les membres de Aar Liniou Bokk annoncent la tenue d’une conférence publique avec d’éminentes personnalités pour évoquer le dossier Pétrotim et dénoncer l’implication des membres du régime de Macky Sall dans « cette nébuleuse affaire ».